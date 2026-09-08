Selon certaines sources, Blackstone envisagerait de céder ZO Skin Health

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par Abigail Summerville

La société d'investissement Blackstone BX.N envisage de céder la société de soins de la peau de qualité médicale ZO Skin Health, dont la valeur pourrait avoisiner les 2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction, selon des sources proches du dossier.

La société travaille avec des banquiers d'affaires de Citigroup C.N et de Raymond James RJF.N sur cette cession, qui en est encore à un stade précoce, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car cette affaire est confidentielle.

Blackstone et Citi ont refusé de commenter. ZO et Raymond James n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Dr Zein Obagi, dermatologue, a fondé la marque en 2007. ZO commercialise des produits de soins de la peau, notamment des nettoyants, des sérums, des exfoliants et des toniques, distribués par des médecins et des professionnels de la peau.

Ce processus de cession intervient à un moment où de nombreux acquéreurs stratégiques privilégient les marques de soins de la peau comme ZO, dont l’efficacité est cliniquement prouvée et qui sont distribuées par des médecins, en raison de leur efficacité et d’une demande plus stable par rapport aux produits en vente libre.