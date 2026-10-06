Selon certaines sources, Blackstone, Bain et Warburg préparent leurs offres définitives pour la branche immobilière de Fuji Media

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* Fuji Media prévoit que l'opération valorisera la filiale à environ 6,3 milliards de dollars

* Cette opération pourrait constituer l'une des plus importantes transactions immobilières du Japon

* Un actionnaire de Fuji Media réclame davantage de transparence concernant la vente, comme le révèle une lettre

par Kane Wu et Makiko Yamazaki

Blackstone BX.N , Bain Capital et Warburg Pincus figurent parmi les investisseurs internationaux qui devraient soumettre leurs offres définitives pour la branche immobilière du groupe audiovisuel japonais Fuji Media 4676.T d’ici la fin du mois, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Fuji Media s'attend à ce que l'opération valorise cette division à environ 1 000 milliards de yens (6,3 milliards de dollars), dette comprise, ont précisé ces sources, ajoutant que BGO, une société d'investissement immobilier filiale de la canadienne Sun Life Financial SLF.TO , prévoit également de soumettre une offre ferme pour cette division, Sankei Building.

Si l’ensemble de cette division était vendu, cela constituerait l’une des plus importantes opérations de rachat immobilier jamais réalisées au Japon.

Un actionnaire de Fuji Media a toutefois appelé à davantage de transparence concernant la transaction relative à Sankei Building, selon une lettre datée du 30 septembre consultée par Reuters.

Dans cette lettre adressée à Kenji Shimizu, directeur général du groupe Fuji Media, Vasanta Master Fund a fait valoir que la taille et la complexité du portefeuille immobilier pourraient limiter le nombre d’acheteurs potentiels à une poignée de grandes sociétés de capital-investissement, ce qui ne garantirait pas un potentiel de plus-value suffisant pour les actionnaires existants.

Vasanta Master Fund, qui détient moins de 1 % des actions de Fuji Media, a demandé davantage d’informations sur la valeur des actifs de Sankei, la structure de la transaction et les options envisageables, telles qu’une vente partielle, une scission ou une cession progressive d’actifs individuels, ainsi que sur l’utilisation du produit de la vente.

"Il existe une part non négligeable d’incertitude quant aux intentions de Fuji Media: vendra-t-elle 100 % ou seulement une partie? Le prix sera plus avantageux si elle vend la totalité", a déclaré Travis Lundy, analyste chez Quiddity Advisors qui publie des articles sur Smartkarma.

Fuji Media devrait solliciter l’accord de ses actionnaires après avoir sélectionné un soumissionnaire privilégié, ont indiqué l’une de ces sources ainsi qu’une autre personne. Ces sources ont souhaité rester anonymes, ces informations étant confidentielles.

Fuji Media a déclaré dans un communiqué que "la méthode, l’ampleur, le calendrier et d’autres détails" d’éventuels investissements dans sa division immobilière étaient en cours d’évaluation, et qu’elle ferait une annonce une fois la décision prise.

Blackstone, Bain et Warburg Pincus ont refusé de commenter. BGO n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

UN MARCHÉ JAPONAIS DYNAMIQUE

L’intérêt manifesté par des sociétés d’investissement internationales pour l’acquisition du Sankei Building souligne le statut du Japon comme l’un des marchés immobiliers les plus dynamiques, grâce à une forte demande de locations de bureaux, à l’ouverture à la propriété étrangère et à la faiblesse du yen.

Les prix des terrains ont augmenté de 1,5 % sur l’année jusqu’au 1er juillet, enregistrant ainsi une cinquième année consécutive de hausse et maintenant le rythme de croissance le plus soutenu depuis l’éclatement de la bulle spéculative du pays, il y a plus de trois décennies.

Les fusions et acquisitions ciblant des actifs immobiliers japonais ont totalisé 15,5 milliards de dollars au 5 octobre, soit une hausse de 45 % en glissement annuel et le niveau le plus élevé pour la même période depuis 2013, selon les données de LSEG.

Le projet de cession de la branche immobilière intervient alors que Fuji Media subissait des pressions pour se défaire de ses actifs immobiliers et démanteler ses participations croisées de la part d’investisseurs activistes, notamment la société américaine Dalton Investments et des fonds liés à Yoshiaki Murakami, un activiste japonais de longue date.

En 2024, une filiale de Dalton avait déclaré que Fuji Media devrait envisager de se retirer de la cote — une option que de plus en plus d’entreprises japonaises choisissent depuis que la Bourse de Tokyo a mis en place des critères de gouvernance plus stricts.

En février, le groupe audiovisuel a racheté environ 30 % de ses actions, soit 235 milliards de yens, permettant ainsi aux principaux actionnaires activistes de se retirer, et a annoncé qu’il commencerait à envisager la cession de ses actifs immobiliers, dont le Sankei Building.