Selon certaines sources, BlackRock s'apprêterait à investir dans la dette libellée en dollars de la filiale indienne de Shapoorji Pallonji

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dharamraj Dhutia

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, s'apprête à investir dans une obligation libellée en dollars qui sera émise ce mois-ci par une filiale du groupe indien Shapoorji Pallonji, ont déclaré deux personnes directement au courant de la transaction.

Le gestionnaire d'actifs envisage un investissement initial de 100 à 200 millions de dollars dans cette émission obligataire par l'intermédiaire d'un fonds axé sur l'Asie, une initiative susceptible de rassurer les autres investisseurs, a déclaré la première source.

L'opération prendrait la forme d'un placement privé, et la date de lancement n'a pas pu être confirmée immédiatement. La Deutsche Bank en est l'arrangeur.

La filiale du groupe SP, Goswami Infratech, prévoit de lever environ 3 milliards de dollars, dont 750 à 950 millions proviendraient de l'émission obligataire en dollars et le reste de la dette libellée en roupies, ont indiqué les sources.

Les sources ont souhaité garder l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. La Deutsche Bank, BlackRock et le groupe Shapoorji Pallonji n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de Reuters.

Les projets de levée de fonds de Goswami Infratech ont été retardés, la flambée des coûts de couverture de la roupie jouant un rôle clé, ce qui a contraint la société à demander une prolongation du remboursement de sa dette à haut rendement initialement due le 30 avril.

La société avait levé 143 milliards de roupies (1,51 milliard de dollars) en juin 2023 grâce à une émission obligataire à laquelle avaient participé des investisseurs étrangers de premier plan. La nouvelle levée de fonds servirait à refinancer ces titres.

“Outre BlackRock, d'autres grands fonds ont manifesté leur intention de participer à cette émission obligataire”, a déclaré la deuxième source.

Reuters n'a pas pu établir la liste complète des investisseurs susceptibles de participer à l'émission.

En début de semaine, CareEdge Ratings a abaissé la note des obligations de Goswami Infratech de BB- à B+, invoquant des retards dans la levée de fonds au niveau du groupe.

(1 $ = 94,6800 roupies indiennes)