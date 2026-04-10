Selon certaines sources, Bessent et Powell ont averti les directeurs généraux de banques des risques liés au modèle Anthropic

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(Mise à jour avec Hassett dans les paragraphes 2-3) par Saeed Azhar

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont convoqué une réunion urgente avec les directeurs généraux des banques cette semaine pour les mettre en garde contre les cyber-risques posés par le dernier modèle d'IA d'Anthropic, ont déclaré jeudi deux sources familières avec le sujet.

Le conseiller économique national de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a confirmé la réunion lors d'une interview avec Martha MacCallum sur Fox News.

"Ces banquiers étaient en ville pour des réunions ce jour-là, et il était approprié que le secrétaire Bessent fasse ce qu'il a fait. Il les a fait venir au Trésor, avec Jay Powell, et a passé en revue les cyber-risques pour s'assurer qu'ils en étaient conscients", a déclaré M. Hassett, ajoutant que l'administration Trump prenait des mesures pour s'assurer que le public était à l'abri des risques potentiels.

Anthropic a lancé le puissant modèle Mythos en début de semaine, mais n'a pas voulu le diffuser à grande échelle, craignant qu'il n'expose des vulnérabilités inconnues en matière de cybersécurité.

La société a déclaré que le modèle était capable d'identifier et d'exploiter les faiblesses dans "tous les principaux systèmes d'exploitation et tous les principaux navigateurs web".

La semaine dernière, Anthropic a déclaré qu'elle était en pourparlers avec des représentants du gouvernement américain au sujet des "capacités cybernétiques offensives et défensives" du modèle.

Une troisième source proche du dossier a réitéré la démarche d'Anthropic, affirmant que la société avait informé de manière proactive les hauts fonctionnaires du gouvernement américain et les principales parties prenantes de l'industrie sur les capacités de Mythos avant sa publication.

La réunion organisée par le Trésor à Washington mardi visait à s'assurer que les banques sont conscientes des risques posés par Mythos et les modèles similaires et qu'elles prennent des mesures pour défendre leurs systèmes, a déclaré l'une des sources.

Les invitations ont été envoyées alors que la plupart des directeurs généraux des plus grandes banques américaines se trouvaient déjà à Washington pour participer à d'autres réunions, a précisé l'une des sources.

L'accès à Mythos sera limité à une quarantaine d'entreprises technologiques, dont Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , a indiqué la startup.

Bloomberg News, qui a rapporté l'affaire pour la première fois jeudi, a déclaré que les directeurs généraux de Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo et Goldman Sachs étaient présents. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, n'a pas pu se joindre à la réunion, a déclaré l'une des sources à Reuters.

Goldman Sachs, Wells Fargo et la Réserve fédérale se sont refusés à tout commentaire. Le Trésor, les prêteurs et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.