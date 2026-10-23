Selon certaines sources, BASF aurait relevé son offre sur Evonik à 24 € par action

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* BASF relève son offre à 24 € par action, contre environ 22,15 € auparavant – source

* L'entreprise donne des garanties sur les emplois et les sites de production d'Evonik – source

* En septembre, Evonik avait rejeté l'offre initiale de BASF, la jugeant trop basse

* Vendredi, l'action Evonik a progressé de 3,3 % à 21,38 €

(Ajout de commentaires aux paragraphes 13 et 14)

BASF BASFn.DE a relevé son offre publique d'achat sur le fabricant allemand de produits chimiques Evonik Industries EVKn.DE à 24 € par action, ont déclaré vendredi à Reuters deux personnes proches du dossier.

Cette offre, qui remonte d'une proposition initiale d'environ 22,15 € par action, valoriserait Evonik à environ 11,18 milliards d'euros (12,51 milliards de dollars).

En septembre, Evonik avait rejeté l'offre de BASF, d'un montant de 10,3 milliards d'euros, la jugeant trop faible, selon ces sources.

Evonik n’a pas souhaité faire de commentaire, tout comme son principal actionnaire, la Fondation RAG.

Bloomberg News a été le premier à annoncer vendredi que le géant allemand de la chimie avait relevé son offre à plus de 11 milliards d’euros, citant des sources proches du dossier.

La nouvelle offre de BASF intervient au lendemain de la révélation de l’intérêt d’Evonik pour le rachat de la société américaine de produits chimiques de spécialité Ashland

ASH.N , évaluée à environ 3,3 milliards de dollars.

L'intérêt d'Evonik pour Ashland remonte à avant le lancement de l'offre publique d'achat de BASF, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

BASF considère qu’une acquisition d’Ashland par Evonik serait trop risquée, selon une source proche du dossier.

L'action Evonik a clôturé la journée en hausse de 2,7 % à 21,26 €, tandis que celle de BASF a progressé de 0,15 %.

GARANTIE D'EMPLOIS

Les produits d’Evonik comprennent des plastiques de haute technologie et des additifs alimentaires, ainsi que des ingrédients destinés aux revêtements et aux produits ménagers. BASF fabrique des plastiques techniques, des polymères superabsorbants, des vitamines et des produits chimiques à usage industriel.

BASF a déclaré jeudi à l’ qu’elle respecterait les accords existants conclus par Evonik en matière de préservation des emplois en cas d’acquisition, et a averti que d’autres tentatives de rachat plus agressives venant de l’étranger se profilaient à l’horizon.

« Toute rachat potentielle d’Evonik doit être évaluée à l’aune des perspectives qu’elle ouvre pour les entreprises, leurs sites et, surtout, pour le personnel », a déclaré Sinischa Horvat, présidente du comité d’entreprise de BASF, dans un communiqué.

« Pour nous, une chose est claire: notre accord de site existant reste en vigueur. Il ne doit pas être remis en cause par une éventuelle rachat, ni être compromis par son financement ou les coûts qui en découlent », a-t-il ajouté.

Le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où Evonik a son siège, a déclaré en début de mois que les emplois chez Evonik et son développement en tant qu’entreprise indépendante ne devaient pas être compromis par un rachat.

(1 dollar = 0,8937 euro)