Selon certaines sources, Apax serait le favori pour racheter la société britannique CloserStill Media à Providence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley

La société de capital-investissement Apax semble être en pole position pour acquérir CloserStill Media, l'entreprise britannique spécialisée dans l'organisation de salons professionnels détenue par Providence Equity, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Selon l'une de ces sources, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat car les négociations sont confidentielles, la transaction pourrait valoriser l'opérateur de salons professionnels à plus de 1,2 milliard de livres sterling (1,62 milliard de dollars). Une troisième source a indiqué que Providence prévoyait de signer un accord cette semaine.

DÉTAILS:

* La société londonienne Apax a participé à une enchère pour cette unité organisée ces derniers mois par le propriétaire de CloserStill, la société de rachat Providence Equity, ont indiqué les sources.

* Aucun accord avec Apax n'était toutefois garanti et une autre partie pourrait finalement remporter la mise, ont averti les sources.

* Les porte-parole d'Apax et de Providence ont refusé de commenter. CloserStill n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

* Cette initiative intervient alors que le nombre de transactions a retrouvé son niveau d'avant la guerre en Iran.

* CloserStill organise des salons spécialisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la technologie, avec des événements tels que le London Vet Show, le Cloud Expo Europe, le Data Centre World, le Pharmacy Show et le Dentistry Show.

* Cette transaction serait l'une des plus importantes du secteur de l'événementiel depuis qu'Informa, société britannique, a racheté l'organisateur de conférences UBM pour 3,8 milliards de livres sterling en 2018. L'année dernière, Blackstone avait lancé un processus en vue de vendre Clarion pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling, mais l'accord n'a jamais abouti.

* Providence a racheté une participation majoritaire dans CloserStill à Inflexion Private Equity, NVM Private Equity et l'équipe de direction en 2018 pour 340 millions de livres sterling, a indiqué l'une des sources.

(1 $ = 0,7402 livre sterling)