Selon certaines sources, Anthropic envisagerait de lancer un nouveau modèle d'IA avant son introduction en bourse

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* Anthropic réfléchit au moment opportun pour son lancement alors que GPT-6 Astra d’OpenAI gagne du terrain auprès des entreprises, selon certaines sources

* Astra représente environ 13 % des dépenses des entreprises en matière d'IA recensées par Ramp, contre 8 % pour Claude Fable

* Anthropic pourrait repousser son introduction en bourse à après les élections de mi-mandat américaines de novembre, selon deux personnes proches du dossier

par Echo Wang, Krystal Hu et Milana Vinn

Anthropic envisage de déployer un nouveau modèle d’IA pour contrer l’élan pris par OpenAI depuis le lancement de GPT-6 Astra, selon trois sources, à l’approche d’une introduction en bourse attendue et après que son directeur général a appelé à un ralentissement à l’échelle du secteur.

Le moment choisi pour un éventuel lancement, visant à faire face à la pression concurrentielle d’un rival direct, fait suite à l’appel lancé par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, à la communauté mondiale de l’IA pour qu’elle ralentisse le rythme de mise en place de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, ont indiqué les sources.

« Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d’IA », a écrit M. Amodei dans un essai de 3 800 mots publié le 12 septembre.

Cet essai, qui brossait un tableau sombre d’une multitude d’agents d’IA prenant le contrôle d’Internet et échappant au contrôle humain, a reçu le soutien du directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et du directeur général de SpaceX

SPCX.O , Elon Musk .

Le GPT-6 Astra d’OpenAI, lancé ce mois-ci , a suscité un vif intérêt auprès des entreprises, ce qui a éveillé des inquiétudes chez certains investisseurs qui ont déclaré à Reuters qu’ils réévaluaient la position d’Anthropic en tant que premier fournisseur d’outils d’IA pour les entreprises.

Anthropic évalue actuellement la sécurité de son prochain modèle dans le cadre de ses réflexions sur son lancement, a déclaré l’une des personnes proches du dossier.

Certaines discussions portent sur la manière de trouver un équilibre entre les investissements nécessaires au lancement de nouveaux modèles et les efforts visant à renforcer la rentabilité de l’entreprise, alors que la hausse des taux d’intérêt incite les investisseurs à se concentrer davantage sur le calendrier des bénéfices attendus, ont indiqué des sources proches de la réflexion de l’entreprise.

Le débat sur les dépenses met en évidence la pression croissante qui pèse sur les entreprises au cœur du boom de l’IA pour qu’elles génèrent plus rapidement des flux de trésorerie durables, en raison à la fois de la hausse des taux et de la concurrence acharnée des fournisseurs d’IA open source, notamment en Chine.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire sur ce sujet.

Ce lancement potentiel permettrait de tester la capacité d’Anthropic à défendre sa position sur le marché des entreprises face à OpenAI, tout en conservant cette identité axée sur la sécurité qui la distingue de ses concurrents.

LE GPT-6 ASTRA D'OPENAI GAGNE DU TERRAIN CHEZ LES ENTREPRISES

OpenAI a lancé GPT-6 Astra le 3 septembre, vantant ses avancées dans l’informatique, l’ingénierie logicielle, la cybersécurité et le travail professionnel. Le modèle a reçu un accueil très favorable de la part des utilisateurs et des développeurs en entreprise, ce qui a incité les investisseurs potentiels de l’introduction en bourse d’Anthropic à examiner de près si OpenAI pourrait commencer à grignoter des parts de marché à Anthropic, considérée depuis des mois comme le leader de l’IA d’entreprise.

Selon les dernières données, Astra représentait environ 13 % des dépenses en IA d’entreprise suivies par la plateforme de gestion des dépenses Ramp, contre environ 8 % pour Claude Fable d’Anthropic.

Astra a également pris l’avantage sur OpenRouter, une plateforme largement utilisée qui achemine le trafic des développeurs vers différents modèles d’IA. OpenRouter a indiqué que ses utilisateurs avaient dépensé davantage pour les modèles d’OpenAI que pour ceux d’Anthropic la semaine dernière, ce qui marque la première fois en plus de deux ans et demi qu’OpenAI arrive en tête sur ce critère.

ANTHROPIC CONSERVE SON AVANTAGE EN TERMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Certains investisseurs existants et ceux qui prévoient d’investir à la fois dans les introductions en bourse d’Anthropic et d’OpenAI ont déclaré ne pas considérer Astra comme une menace significative pour Anthropic, compte tenu de l’ampleur de son avance sur le marché des outils d’IA d’entreprise et du temps nécessaire pour détrôner les fournisseurs en place auprès des grandes entreprises.

Le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars fin juillet, contre environ 9 milliards de dollars fin 2025. L’entreprise prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 190 à 200 milliards de dollars pour 2028, comme l’avait précédemment rapporté Reuters . Le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI a dépassé les 40 milliards de dollars en juillet.

Les investisseurs s’attendent également à ce que le leadership entre Anthropic, OpenAI, Google ( GOOGL.O d’Alphabet) et d’autres grands développeurs d’IA change régulièrement à mesure que les entreprises lancent de nouvelles générations de modèles, ce qui rendrait tout avantage potentiellement éphémère.

DES DÉFIS ENCORE PLUS IMPORTANTS À VENIR

Selon les investisseurs, l’essor des modèles open source et « open-weight », susceptibles de réduire les coûts par jeton et de permettre aux entreprises de développer davantage leur propre infrastructure d’IA plutôt que de s’en remettre à des fournisseurs tels qu’Anthropic et OpenAI, pourrait constituer un défi encore plus important pour Anthropic et les autres principaux fournisseurs d’IA.

Cette évolution pourrait exercer une pression sur la rentabilité du secteur de l’IA, les entreprises disposant de plus d’options pour développer et exploiter des modèles en dehors des principaux fournisseurs commerciaux, élargissant ainsi la menace concurrentielle au-delà de la course entre Anthropic et OpenAI.

Meta Platforms META.O figure parmi les plus gros clients d’Anthropic, mais cherche à réduire son utilisation des modèles d’Anthropic à mesure qu’elle développe davantage de capacités d’IA en interne, ont indiqué des sources proches du dossier. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

OpenAI, quant à elle, a quelque peu relâché la pression concernant sa course à l’introduction en bourse. Son directeur général, Altman, a confirmé samedi que l’entreprise ne s’introduirait pas en bourse en 2026 , affirmant que les inquiétudes liées à la sécurité de l’IA faisaient de cette période un moment peu propice à une cotation.

Anthropic pourrait repousser son introduction en bourse après les élections de mi-mandat américaines de novembre, ces élections ne devant pas avoir d’impact majeur sur l’opération, selon deux personnes proches du dossier. L’introduction en bourse a déjà été repoussée par rapport aux prévisions initiales, Reuters ayant précédemment indiqué que la campagne de promotion ne devrait débuter qu’à la mi-octobre au plus tôt.