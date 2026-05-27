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Selon certaines sources, American Airlines prévoit de doubler les effectifs de son pôle technologique en Inde
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Sai Ishwarbharath B

La compagnie aérienne américaine American Airlines Group AAL.O prévoit de doubler les effectifs de son centre technologique en Inde pour les porter à environ 800 personnes d'ici le début de l'année prochaine, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Sa rivale, Southwest Airlines LUV.N , a annoncé la semaine dernière son intention d'étendre son centre de compétences mondial d'Hyderabad (GCC) pour atteindre environ 1 000 employés au cours des prochaines années.

Des entreprises mondiales telles que JPMorgan Chase JPM.N , Walmart WMT.O , McDonald's MCD.N , Nvidia NVDA.O et Eli Lilly LLY.N ont également étendu leurs activités technologiques en Inde afin de tirer parti de son vivier de talents, alors que les coûts augmentent ailleurs et que les incertitudes macroéconomiques persistent.

Autrefois principalement des unités de back-office, ces centres assurent désormais des fonctions essentielles, notamment l'ingénierie, la R&D, les finances et les opérations.

American Airlines a créé son centre d'Hyderabad en 2024 et emploie environ 400 personnes spécialisées dans l'ingénierie logicielle, l'IA et la cybersécurité, selon les sources.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait l'intention de poursuivre ses embauches, mais n'a pas donné de détails précis sur les effectifs, se contentant d'indiquer que le centre comptait “plusieurs centaines” d'employés et faisait partie de son réseau technologique mondial aux côtés des équipes américaines.

“Les équipes de Fort Worth, Phoenix et Hyderabad travaillent en étroite collaboration avec l’entreprise pour numériser les processus, déployer de nouveaux outils qui améliorent la rapidité de mise sur le marché et les résultats commerciaux, et bâtir une compagnie aérienne plus résiliente et une meilleure expérience pour les membres de l’équipe et les clients,” a déclaré la compagnie à Reuters.

La compagnie aérienne a augmenté ses investissements informatiques et ses effectifs technologiques basés aux États-Unis chaque année depuis 2021, a-t-elle ajouté.

L'Inde s'est imposée comme la plus grande plaque tournante mondiale du GCC, avec plus de 2 100 centres employant environ 2,36 millions de personnes et générant près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon un rapport Nasscom-Zinnov de 2026.

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