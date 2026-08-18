Selon certaines sources, Airbus prévoit le premier vol de l'A350F en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions sur la date prévue, 5e paragraphe) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a provisoirement fixé le premier vol de son avion-cargo A350F, dont la mise en service a été retardée, à la fin du mois de septembre, dans le but de réduire l’emprise de Boeing BA.N sur le transport aérien de marchandises, ont indiqué mardi des sources du secteur.

Ce calendrier, qui pourrait être repoussé au début du mois d’octobre, laisse au constructeur aéronautique européen un délai de certification très serré, son objectif étant de mener à bien les essais en vol et d’effectuer la première livraison à ses clients avant la fin de l’année prochaine.

Les essais en vol durent généralement entre 12 et 15 mois, selon des sources du secteur.

Un porte-parole d’Airbus a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses dernières prévisions, à savoir un premier vol avant la fin de cette année, suivi d’une première livraison au second semestre 2027.

Des sources du secteur ont indiqué que les organisateurs visaient une fenêtre de dates centrée sur une date privilégiée, le 24 septembre, sous réserve de problèmes techniques de dernière minute ou des conditions météorologiques.

Lancée initialement en 2021 avec pour objectif une mise en service quatre ans plus tard, la version cargo dédiée de la famille d’avions long-courriers A350 d’Airbus vise à pénétrer un segment du marché aéronautique longtemps dominé par Boeing.

Airbus a vendu 107 exemplaires de l’A350F, un avion-cargo léger en matériaux composites, contre 38 exemplaires d’un modèle A330F plus petit et plus ancien. Reuters avait rapporté en mai qu'Airbus était confronté à des retards concernant les portes de soute fabriquées par Airbus en Espagne pour ce nouvel avion-cargo.

La publication spécialisée dans l’aviation Leeham News a indiqué ce mois-ci que les livraisons de l’A350F pourraient être repoussées à 2028.