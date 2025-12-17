Selon certaines sources, AbbVie et plusieurs autres entreprises pharmaceutiques sont sur le point de conclure un accord NPF avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(change l'intitulé en USA-TRUMP/DRUGPRICING; refonte pour changer la source; ajoute AbbVie sur les sources et des détails sur d'autres entreprises paragraphes 1, 2, 6, 7; ajoute des détails sur le projet de démonstration potentiel de la CMS paragraphe 5; commentaire de l'analyste paragraphe 4) par Deena Beasley, Jarrett Renshaw et Michael Erman

AbbVie ABBV.N et plusieurs autres fabricants de médicaments devraient annoncer vendredi des accords avec le gouvernement américain pour réduire certains prix des médicaments sur ordonnance et répondre à d'autres demandes formulées par le président Donald Trump, selon des sources familières avec la situation.

Les accords conclus avec environ cinq entreprises devraient être annoncés vendredi, ont indiqué plusieurs de ces sources.

Bloomberg News a rapporté mercredi que la Maison Blanche est prête à annoncer des accords sur les prix des médicaments avec Novartis NOVN.S et Roche ROG.S , basés en Suisse, ce qui atténuera encore les tensions commerciales avec la Suisse après une impasse sur les droits de douane .

La Maison Blanche n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Novartis a déclaré être en discussion avec l'administration. Roche et AbbVie n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Si les accords suivent les formats précédents, tels que l'accord avec Pfizer PFE.N , les annonces seront accueillies comme un nouvel "événement de compensation" pour les prix des actions, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi, dans une note de recherche mercredi.

L'administration devrait également dévoiler les détails d'un projet pilote visant à lier les prix payés par le programme de santé Medicare du gouvernement pour les personnes âgées de plus de 65 ans aux prix les plus bas pratiqués par les fabricants de médicaments dans un groupe sélectionné d'autres pays, selon une source familière avec les discussions.

En juillet, M. Trump a envoyé des lettres aux dirigeants de 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander d'appliquer les prix de la nation la plus favorisée au programme de santé Medicaid destiné aux personnes à faible revenu et de garantir que les nouveaux médicaments ne seront pas lancés à des prix supérieurs à ceux pratiqués dans d'autres pays à revenu élevé.

Il a également demandé aux fabricants de médicaments de réinvestir leurs bénéfices aux États-Unis et de mettre en œuvre des modèles de vente directe aux consommateurs.

CINQ RÉPONSES À LA LETTRE DE TRUMP

À ce jour, cinq entreprises ont accepté les conditions . Il s'agit de Pfizer, Eli Lilly LLY.N , AstraZeneca AZN.L , Novo Nordisk NOVOb.CO et EMD Serono, la division américaine de la société allemande Merck KGaA MRCG.DE .

Les douze autres sont Sanofi SASY.PA , Regeneron REGN.O , Merck MRK.N , Johnson & Johnson JNJ.N , AbbVie ABBV.N , Amgen

AMGN.O , Gilead GILD.O , Boehringer Ingelheim, Bristol Myers

BMY.N , GSK GSK.L , Novartis et Genentech, l'unité américaine de Roche.

M. Trump se concentre depuis longtemps sur la disparité entre les prix des médicaments aux États-Unis et dans d'autres pays riches, dont les systèmes de santé gérés par l'État négocient des réductions de prix avant d'accepter la couverture.

Le spectre d'un contrôle plus strict des prix par le gouvernement américain a d'abord effrayé les investisseurs , mais les termes des accords annoncés jusqu'à présent ont permis de calmer bon nombre de ces craintes.

Les analystes ont noté que Medicaid, qui ne représente qu'environ 10 % des dépenses en médicaments aux États-Unis, bénéficie déjà de réductions de prix substantielles, dépassant 80 % dans certains cas.

Pfizer, qui a annoncé ses perspectives financières pour 2026 mardi, a déclaré que les remises accordées par Medicaid entraîneraient une compression des prix et des marges l'année prochaine.

Les assurances commerciales représentent un peu plus de 40 % des dépenses en médicaments, tandis que Medicare en représente environ 30 %. Les accords pharmaceutiques détaillés jusqu'à présent ne s'appliquent pas aux prix de ces médicaments.

L'indice pharmaceutique NYSE Arca .DRG est en hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année, surpassant le gain de 15 % de l'indice S&P 500 .SPX .