Selon Capital Power, le centre de données Meta renforce l'attrait de l'Alberta pour les hyperscalers

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* Capital Power fournira 250 mégawatts au site de Meta jusqu'à la mise en service de la centrale de Pembina en 2030

* Capital Power indique être en pourparlers avec plusieurs promoteurs potentiels de centres de données

* Le directeur général indique que plusieurs hyperscalers ont étudié l'Alberta au cours des 18 derniers mois

par Amanda Stephenson

Le projet de Meta META.O visant à construire un centre de données d’une valeur de 13 milliards de dollars canadiens (9 milliards de dollars) en Alberta a renforcé l’attrait de cette province canadienne auprès des hyperscalers, qui y voient un gage de confiance envers la stratégie du gouvernement en matière d’IA, a déclaré le directeur général de Capital Power.

Capital Power CPX.TO est en pourparlers avec plusieurs promoteurs en vue de fournir de l’électricité à des projets potentiels, a déclaré Avik Dey, directeur général de la société basée à Edmonton, lors d’une interview vendredi.

Il n’a pas souhaité nommer ces entreprises, mais a indiqué qu’il ne pensait pas que Meta serait le seul hyperscaler américain à construire un centre de données à grande échelle en Alberta. Les hyperscalers sont des entreprises qui exploitent des infrastructures de cloud computing et de centres de données à très grande échelle pour soutenir l’IA.

Le Canada ne compte qu’une poignée de centres de données hyperscale en activité. Cependant, des entreprises en ont proposé plus d’une centaine en Alberta, qui dispose de gaz naturel abondant et peu coûteux pour produire de l’électricité, de terrains disponibles et d’un climat froid rendant l’exploitation de supercalculateurs plus rentable.

« Meta est la première à franchir le pas, mais je pense que plusieurs hyperscalers évaluent l’Alberta depuis, je dirais, environ 18 mois », a déclaré Dey. « Je suis fermement convaincu que nous avons le potentiel de devenir un marché de plusieurs gigawatts. »

Capital Power présente sa centrale électrique de Genesee, au sud-ouest d’Edmonton, comme un site potentiel pour de grands centres de données et considère que ses centrales électriques alimentées au gaz naturel sont parfaitement adaptées pour alimenter des centres de données au Canada et aux États-Unis.

BCE QUADRUPLE LA TAILLE DE SON PROJET EN SASKATCHEWAN

La semaine dernière, l’opérateur de télécommunications canadien BCE BCE.TO a annoncé son intention de quadrupler la taille et la portée de son projet de centre de données en Saskatchewan pour en faire un pôle de 1,2 gigawatt. Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré qu’il accordait la priorité à la propriété canadienne lors de l’évaluation des nouveaux projets de centres de données.

L’Alberta a cherché à attirer des hyperscalers de la Silicon Valley et offre aux nouveaux promoteurs la possibilité de construire leurs propres sources d’électricité afin de maximiser leur capacité de production.

Meta s’est associé à Pembina Pipeline pour construire une centrale électrique alimentée au gaz naturel destinée à alimenter son premier centre de données canadien. Jusqu’à la mise en service de ce projet en 2030, Capital Power fournira 250 mégawatts d’électricité au site.

Un sommet sur l’investissement organisé la semaine dernière par le Premier ministre Mark Carney a permis de promouvoir plusieurs projets de centres de données, en présence d’un cadre supérieur d’OpenAI.

Aux États-Unis, les centres de données font face à une opposition croissante de la part des collectivités locales et des législateurs, en raison de préoccupations liées à l’électricité, à l’eau et à la pollution. Dey a déclaré que l’Alberta avait adopté une approche mesurée en encourageant les promoteurs de centres de données à investir dans de nouvelles sources d’approvisionnement en électricité plutôt que de dépendre du réseau public.

Toutefois, un rapport publié le mois dernier par le Pembina Institute, un groupe de réflexion spécialisé dans les énergies propres, indique que le fait d’autoriser les centres de données à se raccorder au réseau provincial avant que leur propre capacité de production ne soit opérationnelle mettra le réseau à rude épreuve et pourrait entraîner une hausse des coûts de l’électricité pour les consommateurs.

Un sondage Angus Reid réalisé en juillet a révélé que 68 % des Canadiens s'opposeraient à l'implantation d'un grand centre de données à proximité de leur domicile.

(1 dollar américain = 1,3994 dollar canadien)