Selon Canaccord, la révision de la classification des peptides par la FDA américaine pourrait permettre à Hims & Hers d'accroître sa part de marché

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3 juin - ** La décision prise en avril par la FDA américaine de réexaminer la classification d'une douzaine de peptides composés pourrait permettre à l' HIMS.N Hims & Hers Health de conquérir une part de marché significative, estime la société de courtage Canaccord Genuity

** La FDA a déclaré en avril qu'elle prévoyait de réunir un groupe d'experts externes afin d'examiner la possibilité d'assouplir les restrictions sur 12 peptides, couramment utilisés pour des applications allant du bronzage à la longévité, en passant par l'obésité et la cicatrisation des plaies (** Canaccord estime que le marché potentiel total des peptides composés, hors GLP-1, pourrait atteindre environ 20 milliards de dollars, avec des prévisions allant de 13 à 26 milliards de dollars) au cours des trois à cinq prochaines années

** Estime une base de marché d'environ 7 à 10 millions de personnes, concentrée principalement chez les Millennials et la génération X, « compte tenu du fort intérêt pour le bien-être et du revenu disponible permettant d'investir dans des thérapies préventives » - société de courtage

** Indique que « bien que les peptides constituent une opportunité sur plusieurs années (, un marché réglementé ne devrait pas commencer à se former avant fin 2027 ou 2028), nous prévoyons que chaque part de 1 % du marché estimé générerait environ 200 millions de dollars de revenus supplémentaires pour HIMS »

** Ajoute qu’à mesure que l’accès légal aux peptides se généralise, « nous nous attendons à ce que les parts de marché se consolident autour de plateformes telles que HIMS, capables de se démarquer par leur marque, leur qualité et leur maîtrise de la chaîne d’approvisionnement »

** À la clôture d'hier, HIMS affichait une baisse de 15,3 % depuis le début de l'année