Selon Caesars, la FTC demande des informations complémentaires concernant le rachat de Fertitta

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Caesars Entertainment CZR.O a annoncé jeudi que la société et Fertitta Entertainment avaient reçu une demande de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) visant à obtenir des informations complémentaires dans le cadre de l'examen par l'autorité de régulation du projet de rachat.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Caesars et Fertitta Entertainment ont reçu une "deuxième demande" de la FTC le 14 septembre, selon un document réglementaire.

* La société du milliardaire de l'hôtellerie Tilman Fertitta, propriétaire des hôtels et casinos Golden Nugget ainsi que de l'équipe des Houston Rockets de la NBA, avait proposé de racheter Caesars dans le cadre d'une opération de 17,6 milliards de dollars au début du mois de mai de cette année.

* Caesars a également annoncé que Jesse Lynn et Ted Papapostolou démissionneraient du conseil d’administration de la société, avec effet immédiat, précisant que le groupe Icahn avait renoncé à son droit de nommer des administrateurs pour les remplacer.

* Lynn et Papapostolou avaient rejoint le conseil d'administration de l'opérateur de casinos l'année dernière, dans le cadre d'un accord conclu avec l'investisseur activiste Carl Icahn.