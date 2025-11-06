 Aller au contenu principal
Selon Business Insider, Google serait en pourparlers pour augmenter son investissement dans Anthropic
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 04:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O a entamé des discussions en vue d'accroître son investissement dans Anthropic, a rapporté mercredi Business Insider, citant des personnes familières avec le sujet.

Le nouveau tour de table pourrait valoriser Anthropic à plus de 350 milliards de dollars, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

