Selon Bloomberg, Starbucks étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une partie de ses parts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Starbucks SBUX.O étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la vente d'une partie de ses parts, a rapporté mardi Bloomberg News. Une cession de participation pourrait être évaluée entre 400 milliards de yens (2,5 milliards de dollars) et 500 milliards de yens, ce qui pourrait susciter l'intérêt d'autres acteurs du secteur et de sociétés de capital-investissement, ajoute le rapport, citant des sources proches du dossier.

Starbucks n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. En 2014, la société a racheté le reste des parts de Starbucks Coffee Japan Ltd, qui fonctionnait depuis 1995 sous la forme d'une coentreprise entre Starbucks et son partenaire, Sazaby League.

La chaîne de cafés basée à Seattle a conclu en avril un accord avec Boyu Capital pour céder le contrôle de ses activités chinoises, évaluant l'entreprise à 4 milliards de dollars. Starbucks a enregistré en avril sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis deux ans et demi, mais alors que les coûts augmentent plus rapidement dans le cadre de la stratégie de redressement du directeur général Brian Niccol, des questions subsistent quant à la rapidité avec laquelle les marges bénéficiaires pourront se redresser.

(1 dollar = 160,3300 yens)