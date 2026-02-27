Selon Bloomberg, SpaceX pourrait viser une valorisation de plus de 1,75 billion de dollars lors de son introduction en bourse

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4, 5 et 9)

SpaceX, la société d'Elon Musk, souhaite déposer confidentiellement une demande d'introduction en bourse qui pourrait valoriser la société de fusées et de satellites à plus de 1 750 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La demande pourrait être déposée dès le mois de mars, selon Bloomberg, ce qui ferait de cette opération l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire. Les plans pourraient encore changer et SpaceX pourrait retarder son entrée en bourse.

Des sources ont déclaré à Reuters qu'une introduction en bourse était probable en juin, et qu'un dépôt confidentiel en mars correspondrait à ce calendrier.

M. Musk prévoit également de tester le lancement d'une nouvelle version de la fusée Starship de SpaceX de nouvelle génération en mars, intégrant des centaines d'améliorations, après une interruption de plusieurs mois pendant que l'entreprise s'efforçait de résoudre des problèmes d'ingénierie.

Les 11 derniers lancements d'essai de SpaceX depuis 2023 ont été des événements très médiatisés, auxquels ont parfois assisté des personnalités de premier plan, et certains se sont soldés par des échecs totaux ou partiels.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Bloomberg.

Les investisseurs se préparent à une année d'introduction en bourse exceptionnelle, SpaceX, OpenAI et Anthropic faisant partie des entreprises technologiques très prisées qui préparent des introductions en bourse potentielles qui pourraient établir des records en 2026.

La société Starbase, basée au Texas, a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars l'année dernière, principalement grâce à son service Internet par satellite Starlink, qui représente entre 50 % et 80 % du chiffre d'affaires total, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des personnes familières avec les finances de la société.

Starlink propose de nouvelles offres, notamment un service internet direct, un téléphone portant la marque Starlink , ainsi que d'autres services, selon des informations antérieures.

Au début de l'année, la société a finalisé l'acquisition de xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, l'entité combinée étant évaluée à 1 250 milliards de dollars , selon des personnes familières avec le sujet.