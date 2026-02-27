Selon Bloomberg News, UnitedHealth plafonne les augmentations de salaire de ses employés à 2 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails tout au long de l'article)
UnitedHealth Group UNH.N a limité les augmentations de salaire de ses employés cette année à une fourchette comprise entre 0 et 2 %, en fonction des performances, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant une personne au fait du dossier.
* Ces modestes augmentations de salaires interviennent alors que l'entreprise a récemment annoncé à un nombre indéterminé de travailleurs qu'ils allaient être licenciés, a rapporté Bloomberg, citant la personne en question.
* UnitedHealth n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
* Au début de l'année, la société a déclaré que les revenus de 2026 diminueraient pour la première fois depuis des décennies.
* Les actions de la société ont également été mises sous pression après que l'administration Trump a proposé une augmentation beaucoup plus faible que prévu des taux de Medicare Advantage pour 2027.
