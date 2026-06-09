Selon Bloomberg News, Taïwan envisage de renforcer les contrôles à l'exportation concernant les ventes de puces d'IA à la Chine

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Les autorités taïwanaises envisagent de mettre en place des contrôles à l'exportation beaucoup plus stricts sur les ventes de puces d'IA à la Chine afin de s'aligner davantage sur les mesures américaines, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Bloomberg précise que l'objectif est de doter les autorités de moyens juridiques supplémentaires pour lutter contre le détournement de matériel de pointe, tel que les serveurs d'IA équipés de puces de Nvidia Corp NVDA.O , de Taïwan vers la Chine.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.