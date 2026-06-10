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Selon Bloomberg News, Starbucks envisagerait différentes options pour sa filiale japonaise, notamment la cession d'une participation
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 04:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une participation, après s'être séparé d'une participation majoritaire dans ses activités en Chine, a rapporté mardi Bloomberg News. Une cession de participation pourrait être évaluée entre 400 milliards de yens (2,5 milliards de dollars) et 500 milliards de yens et pourrait susciter l'intérêt d'autres acteurs du secteur et de sociétés de capital-investissement, ajoute le rapport, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

(1 $ = 160,3300 yens)

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