Selon Bloomberg News, SoftBank aurait étudié la possibilité de racheter Marvell
SoftBank Group Corp 9984.T a exploré un rachat potentiel du fabricant de puces américain Marvell Technology MRVL.O au début de l'année, a rapporté Bloomberg News mercredi en citant des personnes familières avec le sujet.

SoftBank a fait des ouvertures à Marvell il y a plusieurs mois, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur les conditions, a ajouté le rapport.

