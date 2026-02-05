 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Saudia est en pourparlers avec Boeing et Airbus pour sa plus grosse commande d'avions à réaction à ce jour
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne saoudienne Saudia est en pourparlers avec Boeing BA.N et Airbus AIR.PA pour l'achat d'au moins 150 avions à fuselage étroit et à fuselage large, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

AIRBUS
189,5200 EUR Euronext Paris +0,67%
BOEING CO
238,430 USD NYSE +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank