Selon Bloomberg News, Saudia est en pourparlers avec Boeing et Airbus pour sa plus grosse commande d'avions à réaction à ce jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne saoudienne Saudia est en pourparlers avec Boeing BA.N et Airbus AIR.PA pour l'achat d'au moins 150 avions à fuselage étroit et à fuselage large, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.