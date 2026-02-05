Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens

Du lait infantile et un biberon à Quimper, le 29 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Danone a élargi jeudi ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens dont la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse, a-t-on appris auprès du géant agroalimentaire et d'autorités nationales de santé.

Plusieurs centaines de lots sont concernés, dont plus de 120 en Autriche et Allemagne (Aptamil et Milumil), et quasiment autant (119) en France où 19 références de laits Gallia et Blédilait sont citées par le site officiel Rappel Conso.

Ces rappels font suite à la mise à jour lundi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) de ses recommandations concernant le seuil toléré de céréulide dans les préparations, une toxine pouvant provoquer diarrhées et vomissements.

La céréulide, produite par certaines bactéries, a été détectée dans une huile riche en acide arachidonique produite par l'industriel chinois Cabio Biotech, fournisseur de plusieurs géants de l'agroalimentaire.

"Il faut s'attendre à de nouveaux rappels" avec le nouveau seuil fixé par l'Efsa, avait souligné la direction générale de l'Alimentation (DGAL) française, écartant le risque de pénuries car les retraits restent "modestes par rapport aux volumes" fabriqués.

- Pas de lien direct établi -

Le rappel par Nestlé de dizaines de lots de laits infantiles de différentes marques dans plus de 60 pays depuis la mi-décembre a déclenché une cascade de rappels similaires dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi par des plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

La taille des lots retirés peut varier d'un industriel à l'autre ou selon les commandes reçues par ces derniers. Les géants de l'agroalimentaire ne communiquent pas sur le nombre de boîtes concernées, commercialisées pour certaines dès le printemps 2025, en supermarchés, pharmacies, sur Internet ou utilisées dans certains hôpitaux et crèches.

Des enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers après la mort de deux nourrissons ayant consommé des laits Nestlé rappelés, mais à ce stade elles n'ont pas établi de lien direct.

Cinq autres nourrissons ont pour l'heure été hospitalisés en France après avoir consommé des laits infantiles concernés par les rappels, et sont depuis tous sortis de l'hôpital, les autorités sanitaires rappelant qu'aucun lien direct n'était établi à ce stade avec cette toxine.

- Plainte à Paris -

Danone pour sa part a procédé à plusieurs rappels successifs depuis la mi-janvier. De premiers lots ont été bloqués par les autorités de Singapour le 17 janvier, ce qui avait entraîné une chute inédite du titre du groupe français à la Bourse de Paris.

Le 23 janvier, le groupe français a annoncé élargir ses rappels, évoquant des retraits "sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques". Il n'avait pas spécifié la liste des pays concernés, indiquant que deux lots étaient rappelés en France.

Deux lots supplémentaires ont été rappelés à Singapour vendredi, selon les autorités locales.

"Nous souhaitons rassurer tous les parents", a déclaré le groupe jeudi. "Nos formules infantiles sont sûres. Toutes les formules pour bébés de nos marques sont produites selon des normes strictes de sécurité des aliments et font l'objet de contrôles rigoureux avant de quitter nos usines", assure-t-il.

L'association de défense des consommateurs Foodwatch a porté plainte auprès du parquet de Paris aux côtés de huit familles, accusant les fabricants de laits infantiles d'avoir tardé à rappeler leurs lots suspects, avec un délai de plus d'un mois entre la première détection de toxine et l'élargissement des rappels.