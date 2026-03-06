Selon Bloomberg News, Roark envisage d'introduire en bourse Inspire Brands, propriétaire de Dunkin', pour un montant de 2 milliards de dollars

La société de capital-investissement Roark Capital envisage d'introduire en bourse Inspire Brands, propriétaire de Dunkin', ce qui pourrait permettre de lever environ 2 milliards de dollars dès cette année, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.