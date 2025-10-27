 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 250,00
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Bloomberg News, Paramount supprimera 1 000 emplois mercredi dans le cadre d'une première série de licenciements
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O va entamer une importante série de licenciements avec 1 000 suppressions d'emplois mercredi, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une personne familière avec les plans de la société.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
16,5650 USD NASDAQ -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank