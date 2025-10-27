Selon Bloomberg News, Paramount supprimera 1 000 emplois mercredi dans le cadre d'une première série de licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Paramount Skydance PSKY.O va entamer une importante série de licenciements avec 1 000 suppressions d'emplois mercredi, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une personne familière avec les plans de la société.
