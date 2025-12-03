Selon Bloomberg News, Paramount augmente les frais de rupture de l'offre de Warner Bros à 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Paramount Skydance PSKY.O a porté à 5 milliards de dollars les frais de rupture proposés dans le cadre de son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery
WBD.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'offre.
