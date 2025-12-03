 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Paramount augmente les frais de rupture de l'offre de Warner Bros à 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a porté à 5 milliards de dollars les frais de rupture proposés dans le cadre de son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery

WBD.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'offre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
14,6700 USD NASDAQ -7,27%
WARNER BROS RG-A
24,5700 USD NASDAQ +0,16%
