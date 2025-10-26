 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Novartis est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir Avidity Biosciences pour plus de 70 dollars par action
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, contexte du paragraphe 4)

Novartis AG NOVN.S est sur le point d'acquérir la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O pour plus de 70 dollars par action, a rapporté Bloomberg News, citant une personne familière de l'affaire qui a déclaré qu'une annonce pourrait être faite dès dimanche.

Novartis et Avidity n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ce rapport.

Novartis a activement conclu des accords en 2025 afin de renforcer son portefeuille de médicaments et de stimuler sa croissance future. Le Financial Times a rapporté en août que le fabricant suisse de médicaments avait approché Avidity Biosciences en vue d'une offre de rachat potentielle.

Novartis a déclaré le mois dernier avoir acquis Tourmaline Bio TRML.O , évaluant la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée.

Au début de l'année, Novartis a accepté d'acheter Regulus Therapeutics pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,7 milliard de dollars , donnant ainsi au géant pharmaceutique l'accès à un médicament expérimental pour traiter une maladie rénale potentiellement mortelle.

Fusions / Acquisitions

