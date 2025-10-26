Selon Bloomberg News, Novartis est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir Avidity Biosciences pour plus de 70 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, contexte du paragraphe 4)

Novartis AG NOVN.S est sur le point d'acquérir la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O pour plus de 70 dollars par action, a rapporté Bloomberg News, citant une personne familière de l'affaire qui a déclaré qu'une annonce pourrait être faite dès dimanche.

Novartis et Avidity n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ce rapport.

Novartis a activement conclu des accords en 2025 afin de renforcer son portefeuille de médicaments et de stimuler sa croissance future. Le Financial Times a rapporté en août que le fabricant suisse de médicaments avait approché Avidity Biosciences en vue d'une offre de rachat potentielle.

Novartis a déclaré le mois dernier avoir acquis Tourmaline Bio TRML.O , évaluant la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée.

Au début de l'année, Novartis a accepté d'acheter Regulus Therapeutics pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,7 milliard de dollars , donnant ainsi au géant pharmaceutique l'accès à un médicament expérimental pour traiter une maladie rénale potentiellement mortelle.