Selon Bloomberg News, Nexstar s'efforce de remplacer les bulletins d'information des réseaux locaux par NewsNation

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Le groupe Nexstar Media Group NXST.O , propriétaire de stations de radiodiffusion aux États-Unis, a entrepris de limiter la portée des réseaux nationaux tels que ABC, NBC et CBS par l'intermédiaire de ses stations affiliées, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant un document réglementaire et des sources.

L'entreprise de médias a commencé à empêcher ses stations de remplir les bulletins d'information locaux avec des segments produits par les réseaux nationaux et leur demande d'utiliser à la place le contenu de sa chaîne câblée NewsNation, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.