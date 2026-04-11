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Selon Bloomberg News, Nexstar remplacera les segments d'information des réseaux locaux par NewsNation
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 02:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, tentative d'obtenir des commentaires au paragraphe 3, détails du rapport, contexte aux paragraphes 4 à 10)

Le propriétaire de chaînes de télévision américaines Nexstar Media NXST.O cherche à contrer les réseaux nationaux par le biais de ses chaînes affiliées, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant un document réglementaire et des sources.

Le plus grand groupe de diffusion de télévision locale aux États-Unis a commencé à empêcher ses stations de remplir les bulletins d'information locaux avec des segments produits par des réseaux nationaux tels que ABC, NBC et CBS et leur demande d'utiliser à la place le contenu de sa chaîne câblée NewsNation, selon le rapport.

Nexstar a refusé de faire des commentaires à Reuters.

La société contrôle plus de 200 stations sur 116 marchés américains, touchant 220 millions de personnes. Elle exploite également des propriétés médiatiques de premier plan telles que NewsNation.

Nexstar a mis fin à l'accord conclu entre ses stations et la chaîne NBC de Comcast CMCSA.O pour le partage de segments de programmes nationaux, mais les émissions d'information nationales telles que le Today Show et le Nightly News de NBC ne sont pas affectées, a rapporté Bloomberg.

Le directeur général Perry Sook a déclaré à certains employés en mars qu'il voyait NewsNation "devenir en fin de compte le service d'information exclusif et le partenaire d'information national pour toutes nos opérations d'information locales, remplaçant les tiers, les fils d'information et les autres services d'information que nous utilisons actuellement pour construire notre bulletin d'information local", a déclaré Bloomberg, citant un enregistrement.

Vendredi, un juge fédéral a prolongé une ordonnance gelant temporairement l'acquisition par Nexstar de Tegna, propriétaire de stations de radiodiffusion concurrentes.

Les entreprises ont conclu l'accord de 3,54 milliards de dollars après que le ministère de la Justice et la Commission fédérale des communications l'ont approuvé le 19 mars. Mais la fusion, que le président Donald Trump a publiquement soutenue, se heurte à des obstacles juridiques après que la société rivale DirecTV a intenté une action fédérale antitrust.

Huit États, dont la Californie et New York, ont également demandé une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a fait valoir que les réseaux nationaux tels que NBC et ABC de Walt Disney ( DIS.N ) ont acquis trop de pouvoir, déclarant qu'il souhaitait donner aux filiales locales appartenant à des sociétés telles que Tegna et Nexstar la possibilité de préempter des programmes.

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COMCAST-A
27,9300 USD NASDAQ -1,34%
NEXSTAR MED GRP
183,9200 USD NASDAQ +2,85%
WALT DISNEY
99,150 USD NYSE -0,65%
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