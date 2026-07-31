Selon Bloomberg News, Moonshot dispose d'un cluster de puces Nvidia issu d'un accord conclu avec Alibaba dans le domaine de l'informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'Alibaba au paragraphe 8)

La société chinoise d'IA Moonshot a conclu un accord informatique avec Alibaba Group 9988.HK portant sur l'utilisation d'environ 20 000 puces Nvidia NVDA.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Alibaba, l'un des principaux investisseurs de Moonshot, attend de ses sociétés en portefeuille qu'elles utilisent son cloud, précise le rapport. Le cluster de puces Nvidia fourni par Alibaba représente une part essentielle de la puissance de calcul qui sous-tend les modèles Kimi de Moonshot, ajoute-t-il. Moonshot a dévoilé en début de mois Kimi K3 , un modèle comptant 2 800 milliards de paramètres. L’entreprise a déclaré que Kimi K3 était le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde et qu’il offrait des performances proches de celles du modèle de pointe « Fable » du géant américain Anthropic.

Les contrôles à l’exportation américains sur les puces Nvidia de pointe ont fait de l’accès à la puissance de calcul une contrainte majeure pour les entreprises chinoises.

Moonshot peut accéder aux nouveaux processeurs Blackwell de Nvidia via l’Asie du Sud-Est et cherche à se procurer des puces supplémentaires pour entraîner son prochain modèle d’IA, a rapporté Bloomberg.

Par ailleurs, les quelque 20 000 puces Nvidia auxquelles Moonshot a accès proviennent de la génération Hopper antérieure du géant des semi-conducteurs, précise le rapport.

Avant que Nvidia ne lance sa gamme Blackwell, les puces Hopper étaient utilisées dans l’ensemble du secteur de l’IA pour entraîner et déployer des modèles. « Les allégations selon lesquelles nous aurions fourni des puces H200 à Moonshot sont totalement infondées », a déclaré un porte-parole d’Alibaba à Reuters dans un communiqué envoyé par e-mail.

Le modèle Kimi de Moonshot a surpassé le modèle Qwen d’Alibaba sur des indicateurs de performance clés, malgré un accès à des ressources d’entraînement similaires, ce qui a déçu certains employés d’Alibaba, selon le rapport. Reuters n’a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante. Moonshot n’a pas pu être joint pour commenter cette affaire en dehors des heures de bureau. La Maison Blanche, le ministère américain du Commerce et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters . Cette information intervient alors que Moonshot fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités américaines. Le gouvernement américain disposait d’informations indiquant que Moonshot s’était inspiré du modèle « Claude Fable 5 » d’Anthropic pour développer « Kimi K3 », a déclaré la semaine dernière Michael Kratsios, le principal conseiller technologique de la Maison Blanche .