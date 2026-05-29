Selon Bloomberg News, Mitsui cherche à réaliser des investissements dans le GNL pour répondre à la demande en électricité des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport de Bloomberg au paragraphe 4)

La société de négoce japonaise Mitsui 8031.T envisage d'investir dans des projets de GNL au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie afin de répondre à la demande croissante en électricité des centres de données, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant son directeur général Kenichi Hori.

La société envisagera de prendre des participations ou de conclure des accords d'approvisionnement avec des entreprises du secteur du GNL et des produits chimiques dérivés du gaz, a déclaré M. Hori à Bloomberg News, ajoutant que la demande de GNL était en plein essor, les entreprises recherchant des énergies propres pour alimenter leurs infrastructures d'IA.

Mitsui a déclaré à Reuters qu'elle pourrait fournir des services allant de l'approvisionnement et du négoce d'énergie jusqu'aux infrastructures électriques à une entité consolidée axée sur la chaîne d'approvisionnement des centres de données.

“Sans s'assurer un approvisionnement énergétique, il est impossible de mettre en œuvre des solutions”, a déclaré M. Hori à Bloomberg, ajoutant qu'une approche possible pourrait impliquer une entité consolidée axée sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des centres de données.

Mitsui, dont Berkshire Hathaway BRKa.N détient une participation de 10%, est l'une des cinq premières sociétés de négoce du Japon et dispose d'un portefeuille couvrant la production et le négoce de combustibles fossiles, les énergies renouvelables et l'alimentation.

M. Hori a déclaré plus tôt ce mois-ci que Mitsui souhaitait “saisir les opportunités de hausse dans le secteur de l’énergie tout en restant prudent”.

Le Japon, l'un des pays les plus vulnérables au monde face aux perturbations des importations d'énergie, a intensifié ses efforts diplomatiques et s'est engagé à verser des milliards de yens d'aide pour amortir le choc économique lié à la guerre en Iran et à la fermeture du détroit d'Ormuz. Mitsui détient déjà une participation dans l'installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de Ruwais de l'Abu Dhabi National Oil Co, et envisagera de nouveaux investissements au Moyen-Orient, a déclaré M. Hori à Bloomberg News. L'année dernière, la société a signé un accord à long terme avec Venture Global VG.N pour la fourniture de 1,0 million de tonnes par an de GNL.