Selon Bloomberg News, Meta envisage de lever au moins 20 milliards de dollars grâce à d'éventuelles émissions obligataires

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(Ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

Meta META.O envisage de lever au moins 20 milliards de dollars grâce à une éventuelle émission obligataire transfrontalière, a rapporté lundi Bloomberg News. Le géant de la technologie fait à nouveau appel aux marchés de la dette pour lever des fonds destinés au développement de son infrastructure d’IA.

À l’instar de nombreux concurrents du secteur technologique,Meta lève des fonds par le biais d’émissions obligataires et d’actions pour financer l’expansion rapide de son infrastructure d’IA, bien que ces dépenses importantes suscitent désormais une attention accrue de la part des investisseurs.

Aucune décision définitive n’a encore été prise et le montant de cette éventuelle émission obligataire pourrait augmenter en fonction de la demande des investisseurs, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société mère de Facebook a demandé à Citigroup C.N et à Morgan Stanley MS.N d’organiser des conférences téléphoniques avec les investisseurs lundi et mardi, ajoute le rapport.

Meta, Morgan Stanley et Citigroup n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'émission potentielle d'obligations en dollars de Meta portera sur des échéances allant de 5 à 30 ans, tandis que l'émission en euros s'étendra d'environ 4 ans à un peu plus de 38 ans, a rapporté Bloomberg News.

Cette information concernant l’émission obligataire intervient environ une semaine après que la société a annoncé son intention de réaliser ses plus importantes émissions d’actions jamais réalisées, d’un montant d’environ 97,5 milliards de dollars. Ces émissions comprennent la vente d’actions d’environ 37,5 milliards de dollars dont le prix a été fixé la semaine dernière, ainsi que le projet de lever ultérieurement jusqu’à 60 milliards de dollars via un programme de vente d’actions « at-the-market ».

Meta avait également levé 30 milliards de dollars lors d’une émission obligataire l’année dernière, et avait vendu en avril des obligations notées « investment grade » d’une valeur de 25 milliards de dollars .

Les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA ont pesé sur la trésorerie de Meta, la société ayant fait état d’une dépense de trésorerie de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre.

Vendredi, S&P Global Ratings a révisé sa perspective sur Meta, la faisant passer de « stable » à « négative » , invoquant une incertitude importante concernant les dépenses d’investissement et le flux de trésorerie d’exploitation disponible de l’entreprise .

Par ailleurs, son concurrent Alphabet GOOGL.O va émettre lundi pour 6 milliards d’euros (soit 6,72 milliards de dollars) d’obligations, selon une note de l’un des responsables de l’opération.

(1 dollar = 0,8924 euro)