Selon Bloomberg News, Meta a fait appel à Morgan Stanley et JPMorgan pour un projet de centre de données à El Paso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta Platforms META.O travaille actuellement sur un montage financier d'environ 13 milliards de dollars destiné à un centre de données situé à El Paso, au Texas, sous la houlette de Morgan Stanley MS.N et de JPMorgan Chase JPM.N , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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