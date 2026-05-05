 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Meta a fait appel à Morgan Stanley et JPMorgan pour un projet de centre de données à El Paso
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 01:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O travaille actuellement sur un montage financier d'environ 13 milliards de dollars destiné à un centre de données situé à El Paso, au Texas, sous la houlette de Morgan Stanley MS.N et de JPMorgan Chase JPM.N , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
307,810 USD NYSE -1,48%
META PLATFORMS
610,4620 USD NASDAQ +0,28%
MORGAN STANLEY
188,040 USD NYSE -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank