Selon Bloomberg News, Meta a fait appel à Morgan Stanley et JPMorgan pour un projet de centre de données à El Paso

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Meta Platforms META.O travaille actuellement sur un montage financier d'environ 13 milliards de dollars destiné à un centre de données situé à El Paso, au Texas, sous la houlette de Morgan Stanley MS.N et de JPMorgan Chase JPM.N , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.