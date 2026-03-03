Selon Bloomberg News, les responsables du commerce des États-Unis et de la Chine se rencontreront à la mi-mars avant le sommet Trump-Xi

Les principaux négociateurs commerciaux américains et chinois devraient se rencontrer à la mi-mars, indiquant que les plans pour un sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping restent sur la bonne voie malgré les frappes américaines sur l'Iran, a rapporté Bloomberg News.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng devraient se rencontrer à Paris à la fin de la semaine prochaine pour discuter des transactions commerciales potentielles liées à la réunion très attendue des dirigeants, a indiqué le rapport, citant des sources anonymes.

Les porte-parole du Trésor américain à Washington n'ont pas répondu mardi à une demande de confirmation de ces rencontres. Le ministère chinois du commerce et le département d'État américain n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les engagements d'achat de la Chine pour les avions Boeing

BA.N et le soja américain devraient être à l'ordre du jour, selon le rapport, citant des personnes familières avec la planification de la réunion, ainsi que l'avenir des droits de douane de Trump visant à freiner les flux de fentanyl, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane.

Les discussions pourraient également porter sur l'avenir de Taïwan, selon le rapport, Pékin ayant intensifié les exercices militaires autour de l'île gouvernée démocratiquement ces dernières années afin de renforcer ses revendications de souveraineté. M. Trump doit arriver à Pékin à la fin du mois de mars, mais la campagne militaire américaine contre l'Iran, qui a tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et la capture par les États-Unis du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid risqué à Caracas en janvier, ont mis le dirigeant chinois Xi Jinping sur la sellette, selon les analystes .

Plus tôt dans la journée, le South China Morning Post a rapporté que Pékin et Washington avaient entamé des discussions sur la reprise des investissements réciproques. Boeing est en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 jets à la Chine, ce qui représenterait une percée majeure pour l'entreprise sur le deuxième marché mondial de l'aviation, où les commandes sont au point mort en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Le constructeur aéronautique est l'un des plus grands exportateurs américains et a historiquement envoyé environ un quart de ses avions en Chine, bien que Boeing n'ait pas obtenu d'achat chinois majeur depuis le premier mandat de M. Trump.

Entre-temps, M. Trump a déclaré le mois dernier que la Chine envisageait de porter les importations de soja américain à 20 millions de tonnes métriques pour la saison en cours, mais les négociants sont restés sceptiques, car la hausse des prix rend le soja américain non rentable.

Les acheteurs chinois n'ont recommencé à réserver du soja américain qu'à la fin du mois d'octobre, un peu avant la dernière réunion des deux dirigeants. Les analystes ont attribué cette décision à un geste de bonne volonté.

Pékin a déclaré qu'il surveillait de près si M. Trump utilisait d'autres leviers pour réimposer certains des droits de douane annulés par la Cour suprême des États-Unis. Pékin n'a pas pris de mesures de rétorsion lorsque la Maison-Blanche a annoncé un nouveau droit de douane temporaire de 15 % sur les importations américaines en provenance de tous les pays à la fin du mois dernier.