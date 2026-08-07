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Selon Bloomberg News, le groupe de chimie de spécialité Ashland envisage une cession face à la pression des actionnaires activistes
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 23:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ashland ASH.N collabore avec Citigroup C.N et Lazard LAZ.N afin d'étudier une éventuelle cession après avoir reçu une proposition de rachat de la part d'un investisseur activiste, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, des sociétés de capital-investissement, notamment Advent, Apollo Global Management APO.N , Carlyle Group CG.O et Standard Industries STDI.NS , auraient pris contact avec le fabricant de produits chimiques.

Reuters avait révélé en exclusivité en juin que l’investisseur activiste Ancora Alternatives avait acquis une participation importante dans Ashland et souhaitait que la société envisage une cession.

À la suite de cette évolution, Ashland a conclu un accord avec Ancora en juillet et a nommé deux nouveaux administrateurs dans le cadre de cet accord.

Alors que les opérations de cession se multiplient, les investisseurs activistes poussent les entreprises à vendre tout ou partie de leurs activités, exerçant ainsi une nouvelle pression sur les conseils d’administration et les équipes de direction.

Apollo, Ashland, Citi, Standard Industries et Lazard n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, tandis que Carlyle et Advent ont refusé de s’exprimer.

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