Selon Bloomberg News, le directeur général de United Airlines a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec sa rivale American

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de United Airlines
UAL.O , Scott Kirby, a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec sa rivale American Airlines Group AAL.O , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes au fait des discussions.
Kirby a présenté l'idée à des hauts fonctionnaires, mais on ne sait pas si des ouvertures ont été faites depuis ou si un processus est en cours pour explorer un accord, a ajouté Bloomberg.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
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