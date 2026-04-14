Selon Bloomberg News, le directeur général de United Airlines a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec sa rivale American

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Le directeur général de United Airlines

UAL.O , Scott Kirby, a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec sa rivale American Airlines Group AAL.O , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes au fait des discussions.

Kirby a présenté l'idée à des hauts fonctionnaires, mais on ne sait pas si des ouvertures ont été faites depuis ou si un processus est en cours pour explorer un accord, a ajouté Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.