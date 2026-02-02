Selon Bloomberg News, le conseil d'administration de Disney serait sur le point de nommer Josh D'Amaro, président des parcs, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le rôle actuel de Josh D'Amaro au paragraphe 4 et sur le contexte aux paragraphes 7 à 9)

Le conseil d'administration de Walt Disney DIS.N est sur le point de promouvoir Josh D'Amaro, président de la division des parcs à thème, au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La planification de la succession au sein du conglomérat médiatique a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs après que Disney a retardé à plusieurs reprises le départ à la retraite de son directeur général Bob Iger avant de le faire revenir en 2022 pour remplacer son successeur trié sur le volet, Bob Chapek, après que la pandémie a entravé ses activités.

Josh D'Amaro, président de Disney Experiences, supervise les parcs et les complexes hôteliers de Disney aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon le site officiel.

"Le conseil d'administration n'a pas encore choisi le prochain directeur général de Walt Disney Co. et dès que la décision sera prise, nous l'annoncerons", a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué envoyé par courriel, selon Bloomberg.

Bob Iger a fait part à ses associés de son intention de quitter son poste de directeur général et de se retirer de la gestion quotidienne avant l'expiration de son contrat le 31 décembre, a rapporté le Wall Street Journal le mois dernier, citant des personnes familières avec le dossier.

Le Wall Street Journal a également rapporté que le conseil d'administration du géant du divertissement prévoyait de se réunir la semaine prochaine à son siège de Burbank, en Californie, où il devrait voter sur le nom du remplaçant de Bob Iger.

Disney a déclaré en 2024 qu'elle annoncerait le nom d'un remplaçant pour Bob Iger au début de l'année 2026. C'était la première fois que la société de médias et de divertissement annonçait officiellement un calendrier pour la succession.

Reuters a précédemment rapporté que Josh D'Amaro figurait parmi les candidats au poste de directeur général, un cadre au charisme similaire à celui de Bob Iger dont le portefeuille comprend le moteur de revenus le plus important de la société, ses parcs à thème.