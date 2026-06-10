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Selon Bloomberg News, la tentative de SoftBank d'obtenir un prêt sur marge de 6 milliards de dollars auprès d'OpenAI est au point mort
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 03:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les négociations du groupe SoftBank 9984.T avec des créanciers potentiels en vue de lever au moins 6 milliards de dollars au moyen d'un prêt sur marge garanti par sa participation dans OpenAI sont au point mort, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources.

La société envisage différentes options de levée de fonds, précise le rapport, ajoutant qu'elle pourrait encore donner suite au prêt sur marge à un stade ultérieur.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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