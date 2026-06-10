Selon Bloomberg News, la tentative de SoftBank d'obtenir un prêt sur marge de 6 milliards de dollars auprès d'OpenAI est au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les négociations du groupe SoftBank 9984.T avec des créanciers potentiels en vue de lever au moins 6 milliards de dollars au moyen d'un prêt sur marge garanti par sa participation dans OpenAI sont au point mort, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources.
La société envisage différentes options de levée de fonds, précise le rapport, ajoutant qu'elle pourrait encore donner suite au prêt sur marge à un stade ultérieur.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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