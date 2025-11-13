Selon Bloomberg News, la société Thinking Machines de Mira Murati cherche à obtenir une valorisation de 50 milliards de dollars dans le cadre de négociations sur le financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thinking Machines Lab, la startup d'intelligence artificielle fondée par Mira Murati, ancienne dirigeante d'OpenAI, est en pourparlers préliminaires en vue d'une nouvelle levée de fonds pour une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La startup a été évaluée pour la dernière fois à 12 milliards de dollars en juillet, après avoir levé environ 2 milliards de dollars.

Certaines sources ont déclaré à Bloomberg que Thinking Machines envisageait une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, tandis que d'autres ont déclaré qu'elle pourrait atteindre 55 ou 60 milliards de dollars.

Les termes de l'accord n'ont pas encore été finalisés et pourraient changer, ajoute le rapport.

Thinking Machines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce développement fait suite à un rapport du Wall Street Journal du mois dernier selon lequel Andrew Tulloch , cofondateur de Thinking Machines, a quitté l'entreprise d'IA pour rejoindre Meta Platforms META.O .

En octobre, Thinking Machines a lancé son premier produit, Tinker, qui permet d'affiner les modèles linguistiques.