Selon Bloomberg News, la société irlandaise DCC s'apprête à accepter une offre de rachat de 7,64 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L serait sur le point d'accepter une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,64 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de KKR KKR.N et d'Energy Capital Partners, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,7460 livre)