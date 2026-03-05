Selon Bloomberg News, la Nasa va faire appel à ULA pour un composant essentiel de sa fusée lunaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de la société dans le titre et du code d'emballage des médias, qui devient ULA au lieu de UAL)

La Nasa a l'intention de choisir United Launch Alliance pour fournir un composant essentiel aux futures missions de la fusée lunaire de l'agence, en remplacement du matériel construit par Boeing, dont les coûts ont atteint 2,8 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.