Selon Bloomberg News, la Nasa va faire appel à ULA pour le matériel nécessaire à la fabrication de la fusée lunaire
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 02:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec détails et contexte à partir du paragraphe 2)

La Nasaenvisage de sélectionner United Launch Alliance pourfournir un composant essentiel aux futures missions desa fusée lunaire, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette décision pourrait remplacer le matériel construit par Boeing, dont l 'inspecteur général de la Nasa a déclaré qu'il coûterait près de 2,8 milliards de dollars jusqu'en 2028, selon le rapport.

La Nasa cherche à utiliser la partie supérieure de la fusée Vulcan d'ULA, connue sous le nom de Centaur V, pour le quatrième vol de la fusée Space Launch System (SLS) , lorsque l'agence vise à envoyer des humains sur la lune pour la première fois en plus de 50 ans, a ajouté Bloomberg.

ULA est une coentreprise entre Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N .

La Nasa, Boeing et Lockheed Martin n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que ULA a renvoyé à la Nasa pour ses commentaires.

Le mois dernier, la Nasa a ajouté un test d'amarrage à sonprogramme lunaire Artemis avant detenter le premier alunissageen équipage, révisant ainsi l'effort lunaire américain face aux retards croissants et à la pression concurrentielle de la Chine.

L'agence a égalementrenoncé à moderniser la fusée SLS , préférant se concentrer sur l'augmentation de la production et du taux de vol de la fusée, qui apris du retard par rapport auxsystèmes de lancement plus récents.

Cette décision affecte le contrat d'environ 2 milliards de dollars conclu avec Boeing pour la construction d'un étage supérieur SLS plus puissant, dont les plans actuels ont été annulés.

Valeurs associées

BOEING CO
227,310 USD NYSE +1,43%
LOCKHEED MARTIN
664,620 USD NYSE -0,52%
