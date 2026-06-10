Selon Bloomberg News, la division Xbox de Microsoft prévoit d'importants licenciements le mois prochain

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La division Xbox de Microsoft MSFT.O prévoit d'importants licenciements le mois prochain ainsi que des coupes budgétaires significatives dans les domaines du marketing et d'autres secteurs, a rapporté mercredi Bloomberg News.

Ces suppressions d'emplois marqueraient la première restructuration majeure sous la direction d'Asha Sharma, qui a pris la tête en tant que directrice générale de la division jeux vidéo en février.

Microsoft n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Xbox a dû faire face à des défis croissants ces dernières années, le pari de Microsoft sur les abonnements et le cloud gaming n'ayant pas réussi à compenser la baisse des ventes de consoles et le manque de titres phares.

Mme Sharma a déclaré que la marge de rentabilité de Xbox était tombée à 3 % et que la société avait dépensé plus de 20 milliards de dollars en contenu, en plateformes et en subventions pour le matériel au cours des cinq dernières années, alors même que le chiffre d'affaires annuel avait baissé de près d'un demi-milliard de dollars pendant cette période, a rapporté Bloomberg, citant un e-mail interne adressé aux employés.

Elle a déclaré que Xbox devrait reconstruire l'infrastructure de sa plateforme et repenser son portefeuille dans les semaines et les mois à venir, selon le rapport.

L'ampleur exacte des licenciements n'est pas encore claire. Elle devrait être annoncée peu après la clôture de l'exercice fiscal de Microsoft, le 30 juin, selon le rapport.

En avril, Microsoft a baissé les prix de son service Game Pass et a mis fin aux sorties le jour même des futurs titres « Call of Duty » sur la plateforme, marquant l'un des premiers changements stratégiques majeurs sous la direction de la nouvelle responsable des jeux vidéo.