 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, l'entreprise japonaise Eneos est en tête des offres pour la participation de Chevron dans la raffinerie de pétrole de Singapour
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration d'Eneos au paragraphe 2; détails et contexte aux paragraphes 3-6)

Le principal raffineur de pétrole japonais, Eneos 5020.T , est en tête des soumissionnaires rivaux pour la participation de Chevron CVX.N dans une raffinerie de Singapour, et un accord est sur le point d'être conclu, bien que des retards potentiels subsistent, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Chevron, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, a refusé de commenter l'information, tandis qu'Eneos a déclaré "n'avoir pris aucune décision à ce sujet".

Reuters a rapporté en septembre que la valeur de l'ensemble de la raffinerie est estimée à environ 1 milliard de dollars et que les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient faire des offres formelles pour la participation de 50 % de Chevron.

L'autre moitié est détenue par le géant pétrolier chinois PetroChina 601857.SS par l'intermédiaire de son unité Singapore Petroleum.

La raffinerie située sur l'île de Jurong est l'une des trois principales raffineries de la ville-État et a une capacité de traitement du brut d'environ 290 000 barils par jour.

Singapour est la plus grande plaque tournante du commerce pétrolier en Asie et le plus grand port de soutage au monde, où les produits raffinés sont mélangés, vendus ou réexportés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
150,510 USD NYSE +0,49%
ENEOS HLDGS
6,050 EUR Tradegate +2,54%
ENEOS HLDGS
6,7600 USD OTCBB 0,00%
GLENCORE
394,125 GBX LSE +0,06%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,55 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
58,57 USD Ice Europ +0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles en plastique dans une usine de recyclage à Corfou, en Grèce, le 15 octobre 2025 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Coup de pouce de l'UE à la filière du plastique recyclé
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:35 

    L'Union européenne a dévoilé mardi des mesures de soutien à l'industrie européenne du plastique recyclé, en grande difficulté face à la concurrence chinoise. La Commission européenne veut notamment soutenir les investissements dans le recyclage chimique, une technologie ... Lire la suite

  • Des canettes de bière sur la ligne de production de la brasserie Murree, le 17 décembre 2025, à Rawalpindi, au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )
    Murree, la brasserie historique du Pakistan, se réjouit d'avoir obtenu une licence d'exportation
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:33 

    Un arôme capiteux de malt et de levure de bière flotte dans la plus ancienne et grande brasserie du Pakistan, qui se prépare à s'agrandir à la faveur d'une autorisation de vendre à l'étranger après près de 50 ans d'interdiction. Fondée en 1860 pour étancher la ... Lire la suite

  • Lancement du satellite de communication AST SpaceMobile par la fusée LVM3-M6 le 24 décembre 2025. Photo fournie par Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) ( Indian Space Research Organisation (ISRO) / - )
    L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:22 

    L'Inde a placé en orbite son satellite le plus lourd mercredi, le Premier ministre Narendra Modi évoquant un "progrès important" pour le secteur spatial du pays le plus peuplé du monde. Le satellite de communication AST SpaceMobile, pesant 6,1 tonnes, a été déployé ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.12.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank