Selon Bloomberg News, l'entreprise japonaise Eneos est en tête des offres pour la participation de Chevron dans la raffinerie de pétrole de Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration d'Eneos au paragraphe 2; détails et contexte aux paragraphes 3-6)

Le principal raffineur de pétrole japonais, Eneos 5020.T , est en tête des soumissionnaires rivaux pour la participation de Chevron CVX.N dans une raffinerie de Singapour, et un accord est sur le point d'être conclu, bien que des retards potentiels subsistent, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Chevron, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, a refusé de commenter l'information, tandis qu'Eneos a déclaré "n'avoir pris aucune décision à ce sujet".

Reuters a rapporté en septembre que la valeur de l'ensemble de la raffinerie est estimée à environ 1 milliard de dollars et que les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient faire des offres formelles pour la participation de 50 % de Chevron.

L'autre moitié est détenue par le géant pétrolier chinois PetroChina 601857.SS par l'intermédiaire de son unité Singapore Petroleum.

La raffinerie située sur l'île de Jurong est l'une des trois principales raffineries de la ville-État et a une capacité de traitement du brut d'environ 290 000 barils par jour.

Singapour est la plus grande plaque tournante du commerce pétrolier en Asie et le plus grand port de soutage au monde, où les produits raffinés sont mélangés, vendus ou réexportés.