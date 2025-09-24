 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Selon Bloomberg News, l'entreprise de soins de santé Medline envisage de déposer une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le fabricant de matériel médical Medline envisage de déposer une demande d'introduction en bourse dès la fin du mois d'octobre, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters a précédemment rapporté, en citant des sources, que la société pourrait viser à lever 5 milliards de dollars, ce qui pourrait valoriser la société jusqu'à 50 milliards de dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est accélérée au cours des derniers mois, la forte demande des investisseurs pour de nouvelles inscriptions ayant contribué à inverser le ralentissement observé plus tôt dans l'année en raison de l'incertitude liée à la politique commerciale.

Selon Bloomberg News, un dépôt de dossier le mois prochain permettrait à la société d'entrer en bourse dès novembre, ajoutant que Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principales banques travaillant sur l'offre.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, a déposé confidentiellement le site pour l'introduction en bourse en décembre.

Les délibérations sont en cours et les détails de l'opération pourraient encore changer, ajoute le rapport.

Medline, Goldman Sachs et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Récemment, la fintech suédoise Klarna KLAR.N et la banque blockchain Figure Technology FIGR.O ont fait les gros titres avec des gains importants le premier jour.

L'introduction en bourse de Medline serait également une victoire majeure pour ses propriétaires de capital-investissement - Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman - qui l'ont acquise ensemble dans le cadre d'un accord d'une valeur de 34 milliards de dollars en 2021.

L'entreprise est l'un des plus grands fabricants et distributeurs privés de fournitures médicales, notamment de matériel chirurgical, de gants et d'appareils de laboratoire utilisés par les hôpitaux du monde entier.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
178,110 USD NYSE -3,73%
THE CARLYLE GRP
64,0000 USD NASDAQ -4,76%
