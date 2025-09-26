Selon Bloomberg News, Kraken est en pourparlers pour lever des fonds avec une valorisation de 20 milliards de dollars

La bourse de crypto-monnaies Kraken est en pourparlers avancés pour obtenir un nouveau financement qui pourrait valoriser la société à environ 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.