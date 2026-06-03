Selon Bloomberg News, Jamie Dimon, de JPMorgan, devrait aborder la tournée de promotion de l'introduction en bourse de SpaceX avec ses clients fortunés

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Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , prévoit d'évoquer cette semaine l'introduction en bourse prochaine de SpaceX avec des milliers de clients fortunés de la banque, selon un article publié mercredi par Bloomberg News.

Jamie Dimon devrait animer une “discussion interactive en direct” depuis le siège de la banque aux côtés de Mary Callahan Erdoes, directrice générale de la division de gestion d'actifs et de patrimoine de JPMorgan Chase, précise l'article.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le directeur financier, Bret Johnsen, se joindront également à la discussion, ajoute-t-il.

L'événement sera retransmis en simultané dans environ 90 agences de JPMorgan réparties dans 26 États, et plus de 2 500 clients de la banque devraient y assister, selon l'article, qui cite une source proche du dossier.

Mercredi, SpaceX a fixé le prix de son introduction en bourse à 135 dollars (XX euros) par action , une décision qui contourne les mécanismes traditionnels de détermination des prix de Wall Street et met en avant la stratégie du directeur général Elon Musk consistant à fixer ses propres conditions pour les levées de fonds.

La société vise à lever 75 milliards de dollars (XX milliards d'euros), un montant record pour une introduction en bourse, dans le cadre d'une opération qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars (XX mille milliards d'euros), la plaçant immédiatement parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées.

Les grandes banques internationales, notamment Mizuho, Deutsche Bank, UBS et Barclays, ont été invitées à se concentrer sur la recherche d'acheteurs individuels fortunés dans leurs pays d'origine.

Les banques organisent souvent des tournées de présentation (road shows) à l'intention des investisseurs avant une introduction en bourse. C'est lors de ces tournées que les entreprises et leurs banquiers sondent généralement les investisseurs afin de déterminer une fourchette de prix pour la vente de leurs actions.

Les investisseurs se sont précipités pour s'assurer une place dans l'opération, attirés par les antécédents d'Elon Musk et le potentiel de l'offre à générer des millions de dollars de commissions pour les sociétés de Wall Street.

JPMorgan fait partie du vaste consortium de banques travaillant sur l'introduction en bourse de SpaceX.