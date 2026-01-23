Selon Bloomberg News, CK Hutchison étudie la possibilité d'une vente séparée des ports mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CK Hutchison 0001.HK étudie la possibilité de restructurer la vente de dizaines de ports à un consortium mondial en divisant la transaction en parcelles plus petites avec des structures de propriété différentes, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

CK Hutchison, qui est basé dans le territoire de Hong Kong contrôlé par la Chine, a fait l'objet de vives critiques de la part de Pékin depuis qu'il a annoncé l'année dernière son intention de vendre 43 ports dans 23 pays, dont deux près du canal de Panama, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et le groupe de transport maritime MSC contrôlé par la famille du milliardaire italien Gianluigi Aponte.

Selon le rapport, l'entreprise publique chinoise COSCO Shipping Corp pourrait prendre des participations plus importantes dans des ports situés dans des régions considérées comme plus proches de Pékin, telles que l'Afrique.

D'autres membres du consortium, dont Terminal Investment de M. Aponte et BlackRock, auraient un plus grand contrôle sur les actifs situés ailleurs, selon Bloomberg.

La Chine a indiqué à COSCO qu'une telle structure serait acceptable, bien que les discussions n'en soient qu'à leur début et que les principaux détails n'aient pas encore été finalisés, selon le rapport.

CK Hutchison n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.