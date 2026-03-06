 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Boeing est proche d'une commande de 500 avions avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine négocie des contrats portant sur plus de 500 avions à réaction avec Boeing et Airbus

* Un accord avec Boeing portant sur 500 avions à fuselage étroit et 100 avions à fuselage large pourrait être conclu lors de la rencontre entre Trump et Xi en avril

* La Chine et les États-Unis continuent de s'affronter au sujet des avions et des minerais de terres rares dans le cadre des différends commerciaux en cours

(Nouvelles informations tout au long du texte, ajoute des éléments de contexte sur la demande d'avions de ligne en provenance de Chine) par Dan Catchpole

Boeing BA.N est sur le point de décrocher sa première grande commande d'avions en provenance de Chine depuis près de dix ans, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société négocie une commande pour jusqu'à 500 avions 737 MAX qui seront dévoilés lorsque le président américain Donald Trump se rendra à Pékin pour sa première visite d'État en Chine depuis 2017.

Les deux parties sont également en pourparlers pour une vente de gros porteurs qui comprend environ 100 avions Boeing 787 et 777X, selon le rapport.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,7% dans les échanges de l'après-midi.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer l'information. D'autres sources ont déclaré à Reuters que l'accord était toujours en cours de négociations et que plusieurs points d'achoppement n'avaient pas été résolus.

Boeing s'est refusé à tout commentaire.

La Chine, l'un des plus grands marchés de l'aviation commerciale au monde, prenait livraison de centaines d'avions Airbus et Boeing chaque année dans les années 2010. Les livraisons ont fortement chuté ces dernières années, et l'Inde est désormais considérée comme le marché international à la croissance la plus rapide pour les avionneurs rivaux.

La baisse des commandes de la Chine a créé une importante demande refoulée de nouveaux avions de ligne pour ses compagnies aériennes. Les analystes de l'aviation et les sources industrielles affirment que la Chine a besoin d'au moins 1 000 avions importés pour maintenir sa croissance et remplacer les avions plus anciens.

Le calendrier de toute commande importante auprès de Boeing ou d'Airbus dépend fortement de calculs politiques. L'année dernière, un rapport faisant état d'un méga-accord entre Pékin et Airbus ne s'est pas concrétisé.

La Chine est également en pourparlers avec Airbus

AIR.PA pour une autre commande de 500 avions qui viendrait s'ajouter à celle de Boeing. Cet accord fait l'objet de négociations intermittentes depuis au moins 2024.

Boeing et des représentants de la Chine et des États-Unis sont en pourparlers depuis des mois au sujet d'un contrat portant sur un gros avion de ligne.

La Chine représentait autrefois environ 25 % du carnet de commandes de Boeing. Aujourd'hui, Boeing n'a reçu que 133 commandes de compagnies aériennes chinoises, soit environ 2 % de son carnet de commandes. Toutefois, 13,6 % du carnet de commandes de Boeing concernent des commandes de clients non identifiés, qui pourraient inclure des compagnies aériennes chinoises.

Donald Trump prévoit de se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril, tandis que M. Xi devrait se rendre à Washington plus tard dans l'année. Auparavant, Donald Trump a menacé d'imposer des contrôles à l'exportation sur les pièces d'avion Boeing en réponse à la limitation des exportations chinoises de minéraux de terres rares .

Au cours des affrontements avec Donald Trump sur le commerce, Pékin a ordonné en avril aux compagnies aériennes chinoises de cesser temporairement de prendre livraison de nouveaux avions Boeing. Les livraisons ont repris plus tard au printemps.

Le constructeur d'avions a également obtenu plusieurs ventes importantes de la part de transporteurs étrangers à la suite des visites de Donald Trump.

