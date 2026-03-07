 Aller au contenu principal
Rugby/Six nations-La France chute lourdement en Écosse
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 17:16

Championnat des Six Nations - Ecosse v France

Le XV ‌de France a subi samedi en Écosse (50-40) ​une lourde défaite, sa première dans le Tournoi des Six Nations 2026, alors qu'il avait ​l'occasion de conserver son titre acquis l'an passé et ​ne peut plus réaliser ⁠le Grand Chelem.

Assurés de remporter le ‌Tournoi en cas de succès bonifié, les Bleus ont été largement dominés par ​un ‌XV du Chardon séduisant au Murrayfield ⁠Stadium d'Édimbourg.

Louis Bielle-Biarrey (18e), Théo Attissogbe (22e), Antoine Dupont (67e), Thomas Ramos (74e, 81e) et Oscar Jegou (79e) ont inscrit ⁠les six ‌essais tricolores, synonymes de bonus offensif.

Darcy ⁠Graham (5e, 59e), Kyle Steyn (27e, 51e), Pierre ‌Schoeman (32e), Ben White (44e) et Tom Jordan (63e) ⁠ont, eux, offert aux Écossais une ⁠première victoire ‌face à la France depuis 2021.

Avec 16 points, ​comme son adversaire ‌du jour, la France conserve la tête du classement grâce ​à la différence de points (+ 79 contre + 21) et l'espoir de ⁠conserver son titre avant la réception de l'Angleterre, samedi prochain, lors de la dernière journée de la compétition.

Le XV du Chardon se déplacera en Irlande.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Elizabeth Pineau)

Sport
Coupe du monde de rugby
