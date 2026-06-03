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Selon Bloomberg News, Applied Aerospace & Defense lève 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 02:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Applied Aerospace & Defense, un prestataire du secteur public financé par des fonds d'investissement privés, a levé 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix de ses actions à 20 dollars chacune, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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