Selon Bloomberg News, Applied Aerospace & Defense lève 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Applied Aerospace & Defense, un prestataire du secteur public financé par des fonds d'investissement privés, a levé 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix de ses actions à 20 dollars chacune, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.